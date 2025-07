Erfurt (dpa/th) - In einer selbst zusammengestellten Uniform hat ein Mann versucht, auf Bundeswehrticket kostenlos Bahn in Thüringen zu fahren. Zunächst sei der 32-Jährige in augenscheinlich armeetypischer Kleidung in einem Zug zwischen Gera und Jena ohne gültiges Ticket erwischt worden, teilte die Bundespolizei mit.