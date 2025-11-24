Ermittlungen in Nürnberg: Polizei klärt Serie illegaler Asbest-Dachsanierungen auf

Nürnberg (dpa/lby) - Die Kriminalpolizei Nürnberg hat eine Serie betrügerischer Dachsanierungen im Zusammenhang mit asbesthaltigen Wellzementplatten aufgeklärt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, stellte die Behörde im zweiten Halbjahr 2025 einen deutlichen Anstieg von Fällen fest, in denen sich Menschen als Handwerker ausgaben, um Arbeiten an Dächern zu überhöhten Preisen anzubieten. In vielen Fällen sollen die Platten dann illegal in Wäldern im mittelfränkischen Raum entsorgt worden sein.