Rimini - Ein Mann aus Rimini hat seine Ex-Frau und Kinder per Video ausspioniert. Der Mann soll Abhörgeräte, GPS-Tracker und Kameras in deren Wohnung und im Auto versteckt haben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das Paar, das zwei Töchter hat, hatte sich nach elf Jahren Beziehung getrennt. Danach gab es dem Bericht zufolge Streit um das Sorgerecht, aber auch um die neue Beziehung der Frau.