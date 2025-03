Die vier Beschuldigten aus dem KVR sollen von Mai 2022 bis Januar 2024 "in zahlreichen Fällen" gegen Geld rechtswidrige Entscheidungen in ausländerrechtlichen Fällen getroffen haben. Der weitere Beschuldigte soll Kontakt zu Ausländern vermittelt, gefälschte Dokumente hergestellt und Geld an die Behördenmitarbeiter gezahlt haben. Die Ermittlungen laufen wegen Bestechung und Bestechlichkeit sowie Urkundenfälschung.