Ilmenau (dpa/th) - Die Polizei hat nach dem Tod eines Tatverdächtigen die Ermittlungen in einem 35 Jahre alten Mordfall in Ilmenau eingestellt. Das teilte die Landespolizeiinspektion Gotha bei der Vorstellung ihrer Kriminalstatistik mit. Im November 1990 war eine 19-Jährige auf dem Heimweg von einem Mann aufgegriffen, vergewaltigt und mit zahlreichen Messerstichen getötet worden. Ihre Leiche war damals in einem Waldstück bei Ilmenau gefunden worden.