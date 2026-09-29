"Wo waren die Kontrollen? Das ist es, was mich am meisten beschäftigt", sagte der 54-Jährige bei seiner Pressekonferenz zum Länderspiel der USA gegen Chile (Mittwoch, 02.00 Uhr MESZ). "Wir haben eine Zeit erlebt, in der es keine sportliche Gerechtigkeit gab. Wie lässt sich all das wieder reparieren, was dadurch beschädigt wurde? Wenn es stimmt, dass gegen 114 Regeln verstoßen wurde, dann haben wir eine Zeit der Täuschung durchlebt."