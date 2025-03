GdP will Agieren rechtlich überprüfen lassen

Durchsuchungen gab es auch in den Räumen der GdP-Geschäftsstelle, wie Koch nun schriftlich bestätigte. "Besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang der Schutz personenbezogener Daten zu bewerten", so Koch. Zudem sei die Geschäftsstelle ein "vertrauensvoller Rückzugsraum für unsere Mitglieder".