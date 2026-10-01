Ermittlungen gegen Mitarbeiter: Jugendpornografie-Vorwurf bei Dresdner Parkeisenbahn

Dresden (dpa/sn) - Er soll von einem 14-Jährigen Nacktbilder gefordert und ihm Pornografie gesendet haben: Gegen einen 29-jährigen ehemaligen Mitarbeiter der Dresdner Parkeisenbahn laufen Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft. Der Fall liegt bereits vier Jahre zurück, wie aus einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht. Der Mann hatte mit dem Jugendlichen demnach über längere Zeit ein sexuelles Verhältnis, das jedoch einvernehmlich gewesen sein soll. Um Missbrauch handelte es sich laut Staatsanwaltschaft nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht.