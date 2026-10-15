Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer Fußgängerin in Kassel ermittelt die Polizei gegen den Unfallfahrer wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Es gebe aufgrund von Zeugenaussagen Hinweise darauf, dass der 40-jährige Lkw-Fahrer die Frau vor dem Abbiegen wahrgenommen habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Er sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ersten Ermittlungen zufolge stand er unter dem Einfluss von THC.