Ermittlungen: Ermittler durchsuchen Büros rechter Fraktion im EU-Parlament

Straßburg/Brüssel - Büros der rechten Patrioten-Fraktion im Europaparlament sind im Zuge von Ermittlungen zum möglichen Missbrauch von EU-Geldern durchsucht worden. Im Visier seien Räume von Mitarbeitenden der mittlerweile aufgelösten ID-Fraktion, teilte der Präsident der Delegation von der französischen Partei Rassemblement National (RN), Jean-Paul Garraud, mit. Der RN gehörte früher zur ID-Fraktion im Europaparlament, nun ist die rechtsnationale Partei in der Fraktion der "Patrioten für Europa" (PfE) organisiert.