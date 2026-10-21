Ermittlungen: Ermittler durchsuchen Büros rechter Fraktion im EU-Parlament

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) bestätigte, dass sie "im Rahmen einer laufenden Ermittlung zur Verwendung europäischer Mittel durch eine ehemalige Fraktion im Europäischen Parlament Durchsuchungen in den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments in Frankreich und Belgien durchgeführt hat". Weitere Einzelheiten wollte die Behörde vorerst nicht veröffentlichen, um den Ausgang des Verfahrens nicht zu gefährden. Sie bestätigte nicht, um welche Fraktion es ging. Bereits Ende Juni hatte es Durchsuchungen unter anderem in Frankreich gegeben.