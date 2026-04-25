 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. 16-Jähriger macht Spritztour mit fremdem Auto

Ermittlungen eingeleitet 16-Jähriger macht Spritztour mit fremdem Auto

Als eine Jugendliche in der Nacht nach Hause kommt, fehlt das Auto ihrer Eltern, weil ein Freund von ihr offenbar ohne zu fragen eine Runde drehen wollte.

Ermittlungen eingeleitet: 16-Jähriger macht Spritztour mit fremdem Auto
1
Bevor die Polizei eintraf, kam der 16-Jährige mit dem Auto zurück. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Ein 16-Jähriger hat in Oberbayern eine Spritztour mit einem Fremden Auto gemacht. Das Fahrzeug gehörte den Eltern einer ebenfalls 16 Jahre alten Freundin des Jugendlichen, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendliche lud demnach am Freitagabend mehrere Freunde zu sich nach Pfaffenhofen an der Ilm ein - darunter auch der 16-Jährige. Die Eltern seien im Urlaub gewesen. Zusammen verließen die Freunde die Wohnung am späten Abend.

Nach der Werbung weiterlesen

Als die Jugendliche in der Nacht zurück nach Hause kam, bemerkte sie, dass das Auto weg war und rief die Polizei. Noch bevor die Beamten Eintrafen fuhr der 16-jährige Freund mit dem Wagen vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass er bei dem Treffen die Autoschlüssel einsteckte, um eine Spritztour zu machen.