Ermittlungen eingeleitet: 16-Jähriger macht Spritztour mit fremdem Auto

Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Ein 16-Jähriger hat in Oberbayern eine Spritztour mit einem Fremden Auto gemacht. Das Fahrzeug gehörte den Eltern einer ebenfalls 16 Jahre alten Freundin des Jugendlichen, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendliche lud demnach am Freitagabend mehrere Freunde zu sich nach Pfaffenhofen an der Ilm ein - darunter auch der 16-Jährige. Die Eltern seien im Urlaub gewesen. Zusammen verließen die Freunde die Wohnung am späten Abend.