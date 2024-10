Der Mann war am Abend des 7. Oktobers auf der Kreisstraße AÖ18 von einem Kleintransporter erfasst worden, wie es in der Pressemitteilung hieß. Er starb noch an der Unfallstelle. Da der 68-Jährige weder einen Ausweis noch andere persönliche Gegenstände bei sich hatte, war lange Zeit unklar, wer er ist.