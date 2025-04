Bereits am Dienstag sei gegen 6 Uhr ein 33-jähriger Mann leblos auf dem Gelände einer Tankstelle in Cham entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Auch hier gebe es Anzeichen auf eine Drogenintoxikation. Eine Obduktion soll erfolgen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge.