Cham (dpa/lby) - Nach der Entdeckung von drei mutmaßlich an Drogen gestorbenen Menschen in Cham in der Oberpfalz werden sich die Ermittlungen voraussichtlich noch länger hinziehen. Wie die Polizei berichtete, sollen zunächst in der kommenden Woche die Leichen von Gerichtsmedizinern obduziert werden.