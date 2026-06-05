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  6. Mann versucht Kirche in Jena mit Lampenöl in Brand zu setzen

Ermittlungen dauern an Mann versucht Kirche in Jena mit Lampenöl in Brand zu setzen

In der Jenaer Stadtkirche versucht ein Mann, Feuer an Altar und Taufbecken zu legen. Dank schneller Reaktion wird größerer Schaden verhindert. Die Polizei ermittelt weiter.

Ermittlungen dauern an: Mann versucht Kirche in Jena mit Lampenöl in Brand zu setzen
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In der Jenaer Stadtkirche versuchte ein Mann, Feuer zu legen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Jena (dpa/th) - Mit mehreren Flaschen Lampenöl soll ein 45-jähriger Mann versucht haben, die Stadtkirche St. Michael in Jena in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige noch am Tatort gestellt. Den Erkenntnissen nach betrat der Mann am Donnerstagabend gegen 17.00 Uhr die Kirche, verteilte das Lampenöl im Bereich von Altar und Taufbecken und entzündete es. Anwesende bemerkten die Flammen und alarmierten die Einsatzkräfte, die das Feuer mit einem Handfeuerlöscher löschten. 

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An Altar und Taufbecken entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 3.000 Euro. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann ist den Angaben zufolge der Polizei wegen geringfügigen Delikten bekannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung sowie des Widerstands gegen Beamte dauern an.