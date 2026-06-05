Ermittlungen dauern an: Mann versucht Kirche in Jena mit Lampenöl in Brand zu setzen

Jena (dpa/th) - Mit mehreren Flaschen Lampenöl soll ein 45-jähriger Mann versucht haben, die Stadtkirche St. Michael in Jena in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige noch am Tatort gestellt. Den Erkenntnissen nach betrat der Mann am Donnerstagabend gegen 17.00 Uhr die Kirche, verteilte das Lampenöl im Bereich von Altar und Taufbecken und entzündete es. Anwesende bemerkten die Flammen und alarmierten die Einsatzkräfte, die das Feuer mit einem Handfeuerlöscher löschten.