München (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Münchner Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden. Die Ursache müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei mit. Bevor das Feuer auf dem Balkon ausbrach, hatten Anwohner den Angaben nach jedoch Knallgeräusche gehört. Zudem seien in den letzten Wochen in der Nähe mehrere Jugendliche beim Zünden von Pyrotechnik beobachtet worden.