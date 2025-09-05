Erfurt (dpa/th) - Beim Brand zweier Autos in Erfurt ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Eine unbekannte männliche Person habe sich am Donnerstagabend einem geparkten Auto genähert und dieses auf bislang ungeklärte Weise angezündet, teilte die Polizei mit. Es brannte vollständig ab. Die Flammen griffen auf einen daneben abgestellten Pkw über, dieser wurde beschädigt. Ein weiteres Ausbreiten des Brandes habe die Feuerwehr verhindern können.