Mühlhausen (dpa/th) - Eine 67 Jahre alte Autofahrerin ist in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit ihrem Wagen gegen einen Brückenpfeiler geprallt und noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto laut Angaben der Polizei aus zunächst unbekannter Ursache am Dienstagmorgen von der Straße abgekommen und hatte einen Graben durchfahren, bevor es mit dem Pfeiler kollidierte. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar, die Polizei sucht Zeugen.