Ermittlungen: Ausspähen von Daten? Staatsanwaltschaft klagt Polizisten an

Nach dpa-Informationen soll der Angeklagte seinen Dienst bei der Polizei in Saalfeld verrichtet haben. Er steht im Verdacht, die privaten Daten eines anderen Polizisten in den Datenbanken der Landes-Polizei abgefragt zu haben – mit dem Ziel, diesen Polizisten in eine Verkehrskontrolle zu locken, was schließlich auch gelungen sein soll. Bei dem Beamten, der mutmaßlich auf diese Weise kontrolliert wurde, soll es sich um einen Polizisten handeln, der zuvor einen Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt angezeigt hatte: Bei einem Einsatz von Polizisten aus Saalfeld soll einer der dort Eingesetzten Anfang 2023 zwei Männer misshandelt haben. Der Beamte, der diesen Fall angezeigt hatte, soll den eigenen Kollegen dann als "Verräter" gegolten haben.