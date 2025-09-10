Ermittlungen: Ausspähen von Daten? Staatsanwaltschaft klagt Polizisten an

Erfurt (dpa/th) - Ein Thüringer Polizist soll sich nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Gera vor Gericht verantworten, weil er Daten ohne dienstlichen Grund abgefragt haben soll. Die Strafverfolger hätten gegen den Beamten Anklage beim Strafrichter des Amtsgerichts Rudolstadt erhoben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera der Deutschen Presse-Agentur. Die Anklage wurde dem Polizisten inzwischen zugestellt. Ob das Gericht die Anklage auch zulasse, sei allerdings noch nicht entschieden worden, sagte der Sprecher des Gerichts. Der Fall gehört zu einer Reihe von Ermittlungen gegen Saalfelder Polizisten, mit denen sich auch einzelne Funktionäre der Gewerkschaft der Polizei (GdP) beschäftigt haben sollen. Dies führte zu einer umstrittenen Razzia bei der GdP Thüringen.