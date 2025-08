Kulmbach (dpa/lby) - Drei junge Männer sollen einen 27-Jährigen in Oberfranken in der Nacht nach einem Bierfestanstich angegriffen und verletzt haben. Der 27-Jährige erlitt Ende Juli schwere Verletzungen im Kopfbereich und musste in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.