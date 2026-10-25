Miteinander reden und Gemeinschaft pflegen: Das ist jedenfalls etwas, das die Lossow-Darstellerin Sass auch privat gerne tut. "Es ist vielleicht kein Heilmittel für unsere Gesellschaft, denn Heilmittel gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Aber es ist vielleicht ein kleiner Anstoß, um voranzukommen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Sass "quasselt" gern mit Fremden

Die Schauspielerin, die seit einiger Zeit wieder in ihrer Geburtsstadt Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) lebt, fügt hinzu: "Gerade mit Menschen reden, mit denen man normalerweise gar nicht reden würde - das mach' ich oft, etwa, wenn ich auf der Straße angesprochen werde." Oder auch im Café. "Ich mach' das unheimlich gerne - oft hole ich noch Stühle ran und dann quasseln wir. Gar nicht über Politik, daran können wir erst mal ja gar nicht viel ändern", erzählt Sass, die am Freitag ihren 70. Geburtstag gefeiert hat.

"Ich sage dann, lasst uns doch einfach mal sagen, ist das nicht schön hier in Schwerin. Oder man spricht über ganz andere Dinge. Dadurch bekommt man absolut ein anderes Lebensgefühl und wird resistenter gegen vieles andere." Sass' Erkenntnis dabei: "Es gibt keine Fremden - wir sind alle eins auf unserem Planeten. Das Universum hat uns und alles hier geschaffen."