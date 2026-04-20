Erfurt (dpa/th) - Ein 89 Jahre alter Fußgänger ist in Erfurt von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der Senior hatte den Schienenbereich der Straßenbahn in der Innenstadt betreten und sei dabei vom Lastwagen erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Er sei gestürzt, habe sich Kopfverletzungen zugezogen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen nahe einem Einkaufszentrum an der zentralen Fußgängerzone Anger. Gegen den 40-jährigen Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zuvor hatte der MDR berichtet.