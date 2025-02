Erfurt (dpa/th) - Der bei einem Streit in einer Erfurter Wohnung getötete 37-Jährige ist durch einen einzigen Messerstich gestorben. Der Stich sei in den Brustkorb gegangen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung mit. Tatverdächtig sei weiterhin die gleichaltrige Lebensgefährtin des Mannes. Sie soll am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.