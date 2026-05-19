Ein 13-jähriges Kind steht im Verdacht, am Sonntag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ringbergstraße in Suhl gelegt zu haben. Das berichtet die Polizei Suhl am Dienstag. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Teenager eine leerstehende, aber möblierte Wohnung über den Balkon und zündelte darin. Das Mobiliar fing Feuer. Die Feuerwehr löschte die Flammen und brachte vier Bewohner des Hauses vorsorglich in Sicherheit.