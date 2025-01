Kripo ermittelt Schon wieder brennt ein Keller in Suhler Wohnblock

Die Sorge ist groß: Ist schon wieder ein Brandstifter im Wohnblock unterwegs? Am frühen Dienstagmorgen hat es im Hochhaus in der Würzburger Straße gebrannt. In jenem Elfgeschosser, in dem zwischen September 2021 und Februar 2022 ein Feuerteufel sein Unwesen trieb.