Das Feuer in einer Gartenhütte in der Meininger Anlage „Haßfurter Wand“ ist durch eine „technische Ursache“ ausgelöst worden. Das teilte die Kriminalpolizei am Freitag mit. Bei dem Brand am Dienstagnachmittag brannte eine Gartenlaube an der Landsberger Straße komplett nieder. Der entstandene Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt.