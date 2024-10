Dass sie jetzt bereits zehn Jahre dabei sei, habe sie überrascht. "Ich habe nicht mitgezählt, und diese Zahl hat kurz etwas mit mir gemacht. Das ist vielschichtig. Ich habe mich gefragt: Wie habe ich mich damals gefühlt, vor zehn Jahren? Was ist passiert in diesen Jahren? Was haben wir gemacht, inhaltlich? Wie hat sich die Rolle, wie hat sich das Zusammenspiel verändert? Und vielleicht auch: Was kann noch kommen?" Sie habe festgestellt: "Es erfüllt mich nach wie vor, und ich freue mich, wenn es weitergeht."