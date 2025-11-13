Ermittler sichern Beweise: Bundesweite Aktion gegen Islamismus -Durchsuchung in Gera

Gera/Wiesbaden (dpa/th) - Wegen des Verdachts auf das Verbreiten islamistischer Propaganda haben Ermittler in Gera eine Wohnung durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die Aktion erfolgte am Vormittag im Rahmen einer bundesweiten koordinierten Aktion des Bundeskriminalamtes, sagte das Landeskriminalamt der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Demnach soll der 30-jährige Bewohner der Wohnung antiisraelische Postings und verbotene Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen - in diesem Fall der Hamas - in den Sozialen Medien verbreitet haben.