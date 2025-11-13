Ermittler sichern Beweise: Bundesweite Aktion gegen Islamismus -Durchsuchung in Gera

In insgesamt zwölf Bundesländern gingen die Strafverfolgungsbehörden gegen die Verbreitung islamistischer Propaganda im Internet vor. Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Bundeskriminalamt (BKA) vor allem um Jugendliche und Heranwachsende, die relevante Adressaten und Verbreiter islamistischer Propaganda im Internet seien. Mehr als 50 Durchsuchungsbeschlüsse seien umgesetzt und zahlreiche Beschuldigte vernommen worden, teilte das BKA mit. Auch in Österreich und der Schweiz habe es entsprechende Maßnahmen gegeben.