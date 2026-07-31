Dass, was Dachdeckermeister Christian Annemüller mit seinem Team auf dem Dach der Erlöserkirche in Schmiedefeld gerade leistet, ist beachtlich. Ihr Klopfen und Hämmern ist weithin hörbar, womit der beste Schiefer aus Spanien in Form und dann auf die Dachfläche gebracht wird. Es verstummt auch nicht, wenn sich die Anzeige auf dem Thermometer der 40-Grad-Zahl nähert. „Wir sorgen dafür, dass unsere älteren Kollegen an der schattigen Seite arbeiten und wir jungen auf der sonnigen“, erklärt der Chef der Firma aus dem Ort. Dass das Kirchdach auch sehr steil ist, scheint die Dachdecker in keiner Weise zu stören. In luftiger Höhe bewegen sie sich flink wie Wiesel.