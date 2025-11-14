Zur Beschaulichkeit in Heinrichs gehört längst auch die Stehlampenerleuchtung. Am kommenden Samstag, 22. November, werden Stehlampen vor den malerischen Innenhöfen, Künstlerwerkstätten, Ateliers, historischen Gewölbekellern und dem historischen Rathaus, das die Volkshochschule beherbergt, bereits zum sechsten Mal ihr warmes und heimelig anmutendes Licht verbreiten. Und sie werden Kunde davon geben, dass sich Künstler mit ihrer Kunst die Ehre geben. „Wir haben wieder eine Vieles auf die Beine gestellt, sodass das Publikum jede Menge zum Staunen, Schauen und gerne auch Kaufen präsentiert bekommt“, sagt Frank Melech, einer der Organisatoren des Kunst- und Kunsthandwerkermarktes der besonderen Art.