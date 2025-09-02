Ein warmer Sonnentag legt sich über die Erlebniswiese Pulverrasen in Meiningen. Das Gras ist saftig grün, vom Spielplatz nebenan erklingt Kinderlachen und auf einem kleinen Hügel unter den Bäumen thront die frisch aufgestellte Liegebank. Heute ist ein besonderer Tag – auch wenn es keine große Feier gibt. Eine kleine, überschaubare Runde hat sich versammelt: Bürgermeister Fabian Giesder, Stadtsprecherin Karina Schmöger, Julia Döbel von der Stadtverwaltung und die Mitglieder des Kinder- und Jugendstadtrates – Joel Zmaritsch, Jaron Staudemeyer, Heide Sauerbrey und Travis Müller. Sie alle sind hier, um die neuen Geräte auf der Wiese offiziell einzuweihen.