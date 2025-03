Zum Frühjahrsputz hatte der Förderverein Weidberg/Rhön jüngst in die Erlebniswelt Rhönwald auf dem Weidberg bei Kaltenwestheim eingeladen – hier steht am 29. März der alljährliche Saisonstart nach der Winterpause an. „Leider fanden sich sich nur eine Handvoll Helfer, die dem Aufruf folgten – hier sind bereits Personen mitgezählt, die man als ,Inventar’ bezeichnen darf“, bedauert Vereinsvorsitzender Mathias Schmidt, der allen einen Dank ausspricht. Seit Jahren werde es schwieriger, Unterstützung für solche Aktionen sowie für die Planung und Durchführung von Events zu bekommen. Schmidt zieht daraus nun Konsequenzen. „Dies ist ein Grund, warum das diesjährige Sternenparkfest am 17. August, zusammen mit dem Jubiläum 10 Jahre Arche Rhön, das letzte Event in Verantwortung des Fördervereins sein wird.“ Solch Feste mit überregionaler Strahlkraft können nicht mehr nur von einer kleinen Helfergruppe umgesetzt werden.