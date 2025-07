Am 2. August feiert die Dampflok-Erlebniswelt (DEW) in Meiningen ihr einjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde für alle Modellbahn-Fans ein besonderes Geburtstagsgeschenk aufgelegt, die Modell-Lok 92 739. „Dieses Modell ist ein echtes Sammelobjekt und wird voraussichtlich ab Ende August in einer exklusiven Auflage im Märklin-Online-Shop erhältlich sein. In unserem Shop werden 40 Exemplare verkauft. Denn was gibt es Besseres als das Modell direkt neben dem Original zu kaufen?“, berichtet DEW-Leiterin Johanna Weißler über den Stand der Vorbereitungen auf das einjährige Bestehen.