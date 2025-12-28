Die Dampflok 50 4073 schnauft schwere Arbeit verrichtend laut, die 18 201 ebenfalls. Nur der Schneepflug Meininger Bauart verzichtet am Eingang zur Dampflok-Erlebniswelt Meiningen auf eine laute Geräuschkulisse. Hier hängen die genannten und viele andere Modelle als eine Wolke über dem Boden. Auf Bildschirmen ist zu sehen, wie die Originale im Harz, an der Ostsee, in der Schweiz oder in Österreich schnaufend Waggons durch die Landschaft ziehen, zur Freude der Fahrgäste.