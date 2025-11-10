Riesenstimmung und Begeisterung ließen den am tiefsten gelegenen Konzertsaal Europas im Erlebnisbergwerk Merkers am Wochenende erbeben. Kein geringerer als DJ und Popvisionär Alex Christensen sorgte beim ausverkauften Doppelkonzert für die großen musikalischen Momente 500 Meter unter der Erde. Über 2500 Konzertbesucher feierten den erfolgreichen Musikproduzenten, der schon über Jahrzehnte zu den ganz Großen der Szene zählt.