Mit dem Neujahrskonzert knüpften die Veranstalter wieder an die Reihe klassischer Musikkonzerte an, die im Erlebnisbergwerk Merkers (EBW) auf eine lange Tradition verweisen können. „The Best of Classic & Emotion“ eroberte die Herzen der Konzertbesucher vollends, wobei Wiener Charme auf Budapester Temperament traf. Gut zweieinhalb Stunden spielte das 25- köpfige Philharmonieorchester unter Leitung seines Dirigenten Professor Antal Barnàs groß auf und brillierte dabei mit seinem grandiosen Können. Dabei setzten die Sopranistin Katerina Beranova und Tenor Claus Durstewitz im Duett oder auch solo die gesanglichen Glanzlichter des Abends.