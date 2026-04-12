Den Namen kennen viele nicht – doch wenn er anfängt zu singen, ist er sofort präsent: Michael Schulte gehört zu den Künstlern, deren Songs seit einigen Jahren regelmäßig im Radio laufen. Seinen Durchbruch feierte der Sänger 2018 beim Eurovision Song Contest, wo er mit „You Let Me Walk Alone“ für Deutschland den vierten Platz erreichte. Kein anderer deutscher Künstler schaffte es in den darauffolgenden Jahren so weit nach vorne.