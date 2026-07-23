Am Samstag kommt der Sommer zurück und verspricht endlich wieder richtiges Schwimmbadwetter. „Das gibt euch die Gelegenheit, bei meinem Aqua Fit Programm im Erlebnisbad in Lauscha dabei zu sein“, wirbt Isabell, studierte Fitnessökonomin aus Steinach. Es gibt zwei Mitmach-Möglichkeiten - am 25. Juli um 11 Uhr und um 16 Uhr. Das Besondere daran: Die übliche Kursgebühr entfällt. Stattdessen sind alle Teilnehmer aufgerufen, mit einer Spende in die Spendenkasse den Schwimmbadförderverein bei der Anschaffung einer dringend benötigten neuen Umwälzpumpe zu unterstützen. „Mit jeder Spende helft ihr dabei, den Betrieb unseres Erlebnisbades auch in Zukunft zu sichern. Weitere Informationen zu unserer Spendenaktion sowie alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Internetseite unter http://www.erlebnisbad-lauscha.de“, ergänzt Fördervereinsvorstand Thomas Ellmer.