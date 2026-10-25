Erlebnis vor der Haustür Hitze bremst Freizeitparks - Herbstferien bringen Gäste

Auch der September fiel nach Surups Angaben stärker aus als der Vorjahresmonat, und der goldene Oktober sorgte für weiteren Zulauf. Mit der Saison 2026, die in Ziegenhagen noch bis zum 1. November läuft, sei der Park sehr zufrieden.

Gutes Geschäft im Herbst für Steinau nur "Schadensbegrenzung"

Sehr zufrieden mit den Besucherzahlen im September und Oktober ist auch der Erlebnispark Steinau (Main-Kinzig-Kreis). Doch dabei handele es sich nur um Schadensbegrenzung der insgesamt enttäuschenden Saison 2026, betont Geschäftsführer Theo Zwermann. Die Besucherzahlen seien in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Als Hauptgrund sieht er die angespannte finanzielle Lage vieler Familien. Die Menschen sparten, gäben ihr Geld bewusster aus und müssten auch die hohen Spritpreise berücksichtigen.

Daneben macht Zwermann die Wetterberichterstattung für die Entwicklung mitverantwortlich. Teilweise übertriebene oder unzutreffende Wetterprognosen hätten Besucher im Frühjahr und Sommer verunsichert und von einem Ausflug abgehalten.

Lochmühle mit stabilen Besucherzahlen

Im Freizeitpark Lochmühle in der Nähe von Bad Homburg sind die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Auch die zusätzlichen Ausgaben der Gäste hätten sich nicht verändert, berichtet Sprecher Max Bahm. Der Park sei mit der Saison 2026 zufrieden.

Die angespannte Kassenlage vieler Menschen lasse sich anhand dieser Zahlen bislang zum Glück für das Unternehmen nicht erkennen, fügt er hinzu. Bei extremer Hitze habe es allerdings einen deutlichen Besucherrückgang gegeben. "Vor Ort haben sich die Besucher zudem eher an den schattigeren Plätzen aufgehalten", berichtet er. Schöne Spätsommertage und insbesondere die hessischen Herbstferien hätten anschließend noch einmal zusätzliche Gäste gebracht.