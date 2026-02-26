Wenn samstags gegen 17 Uhr in Merkers die Warteschlange vor dem Erlebnisbergwerk (EBW) länger und länger wird, was meist sieben oder acht Mal im Jahr passiert, ist Konzerttime 500 Meter unter der Erde. Im Bestfall kommen dann zirka1350 Besucher aus der ganzen Republik und den Anrainerstaaten. Meist ist „Full House“ angesagt. Ein Zusatzkonzert am darauffolgenden Sonntag in dem am tiefsten gelegenen Konzertsaal Europas ist oft inbegriffen.