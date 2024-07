„Ich freue mich sehr, dass wir ,voXXclub’ für einen Auftritt vor dieser spektakulären Kulisse unter Tage gewinnen konnten“, sagt Veranstalter Enrico Oswald von der LEC GmbH aus Eibenstock. Er und sein Team werden das Konzert mit einer Lasershow umrahmen. „Das mächtige Salzgestein an der Decke und den Wänden bietet für unsere Laserprojektionen natürlich optimale Voraussetzungen. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf überwältigende visuelle Eindrücke freuen“, so Oswald. Sein Unternehmen aus dem sächsischen Eibenstock hat sich mit Konzerten und Lasershows bundesweit einen Namen gemacht. Auch bei den Musikern sind die Erwartungen groß: „Wir freuen uns schon riesig auf das Konzert in Merkers. Das Erlebnis-Bergwerk ist so ein wunderbarer und spezieller Spielort – das erlebt man nicht alle Tage“, so Florian Claus von „voXXclub“.