Der frühere Bunker der Kaligrube in Merkers gilt als der tiefste Konzertsaal Europas. Bekannt für die spektakuläre Akustik 500 Meter unter der Erde, sind die Events meistens ausverkauft. Seit 30 Jahren treten dort auch Weltstars auf, und im Guinness-Buch sind bereits zwei Rekorde aus dem Bergwerk dokumentiert. Zu den jährlich sieben bis acht Großveranstaltungen kommen jeweils bis zu 1350 Besucher aus der Region, dem Bundesgebiet und manchmal auch Nachbarländern. Gäste, die von weiter anreisen, verbinden das Konzerterlebnis häufig mit einem Kurzurlaub in der Region.