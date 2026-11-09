Eine faszinierende Danceparty mit DJ und Popvisionär Alex Christensen & Friends zog am Samstagabend im Erlebnis-Bergwerk Merkers die Fans in ihren Bann. Ein erneut ausverkauftes Haus bot eine fantastische Kulisse für „The Classical Dance Show“. Musikalische Kracher aus den 90er Jahren neu abgemischt, eine perfekte Bühnen- und farbenprächtige Lasershow und die spektakuläre Akustik 500 Meter tief unter der Erde sorgten für ein einzigartiges Techno-geprägtes Musikevent voller Ausstrahlung und großer Kulisse.