Gleich zweimal hieß es am vergangenen Wochenende ausverkauftes Haus 500 Meter unter der Erde im ehemaligen Großbunker der Grube Merkers. Hier durften die insgesamt rund 2700 Besucher zwei besondere Events voller Emotionen erleben, welche geprägt waren von elektronischen Klanglandschaften, pulsierenden Beats und gefühlvollen Melodien. Bei der Underground-Tour im Erlebnis-Bergwerk (EBW) zeigte der Musiker Christopher von Deylen wieder sein großes, vielfältiges Spektrum, wobei der „Freund der elektronischen Musik“ natürlich diesem Genre selbst besonderen Freiraum bot. Dies sehr zum Gefallen des Publikums, welches das etwa zweieinhalbstündige Schiller-Konzerterlebnis vollends genoss.