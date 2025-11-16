Die nächsten drei Punkte sind eingefahren worden; dieses Mal gewannen die Erlauer „zu Hause“ auf dem Kunstrasenplatz in Schleusingen gegen Gospenroda mit 5:2 Toren. Mit jetzt 15 Punkten (alle bei den Heimbegegnungen erkämpft) in der Rangfolge konnten sie den Abstand nach hinten vergrößern. Die Gäste aus Gospenroda hatten im ersten Durchgang zwei Mal die richtige Antwort auf den Rückstand. Nach dem Seitenwechsel gelang ihnen das aber nicht mehr – trotz Umstellung auf ein 3-4-2.