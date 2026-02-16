﻿Schleusingens Bürgermeister Alexander Brodführer beispielsweise hat vor dem Fernseher geklebt – und mitgefiebert. „Sensationell!“ Vor allem die olympische Mixed-Premiere am Sonntag sei „der Wahnsinn“ gewesen. „Eine Hundertstel nur hat Christopher Grotheer und seine Skeleton-Partnerin Jacqueline Pfeifer von Silber getrennt. Es waren tolle Läufe. Da kann man schon stolz sein, einen solchen Athleten in der Stadt zu wissen, in der man Bürgermeister ist“, gibt Brodführer zu.