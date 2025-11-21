Als Erlauer Vize-Kapitän und Schlüsselspieler im Offensivspiel will der 25-jährige Jonas Vogt nach den starken Auftritten gegen Gotha und Gospenroda nun den nächsten Heimsieg nachlegen. Dass die formstarken Sonneberger mit Torjäger Louis Göhring und Philip Wittmann derzeit im Angriffsmodus sind, beeindruckt Vogt wenig – im Gegenteil: Der Mittelfeldmotor hat den Sieg-Hattrick fest im Blick. Im Gespräch spricht Vogt über den hart erkämpften Erfolg in Gospenroda, eine kuriose Trikot-Marotte, seine Rolle als Stellvertreter von Kapitän Philipp Heidmüller und den Schlachtplan gegen die torhungrigen Spielzeugstädter.