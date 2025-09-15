Seit dem 1. September ist das Waldbad Erlau genau wie das Schleusinger Schwimmbad dicht. Die durchwachsene Badesaison 2025 ist beendet. Und während im Freibad Schleusingen alles winterfest gemacht wird, gibt’s in Erlau ein großes Problem. „Das große Becken verliert Wasser. In Größenordnungen“, sagt Bürgermeister Alexander Brodführer (CDU). Zuletzt waren es sage und schreibe 200 Kubikmeter am Tag, die auf wundersame Weise verschwanden. Seitdem sind die Waldbadfreunde und die Vertreter der Stadt auf der Suche nach dem Wasser – und vor allem nach dem Leck.