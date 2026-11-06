Leere Joghurtbecher, etwas Muskelkraft und jede Menge Neugier: Auf dem Schulhof der Grundschule in Erlau erleben die Schüler, wie aus vermeintlichem Abfall ganz neue Produkte entstehen. Statt Recycling nur im Unterricht zu besprechen, verwandeln die Kinder ihren selbst mitgebrachten Plastikmüll Schritt für Schritt in Lineale, Kämme oder Pflanzhaken und werden dabei zu kleinen Recycling-Experten. Zwei Tage lang dreht sich hier alles um Rohstoffe, Kreisläufe und den bewussten Umgang mit Ressourcen.