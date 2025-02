Die Firma Kupfer Copper Company hat bei ihren Erkundungsbohrungen nach Kupfer nun auch die Rhönblick-Gemeinde erreicht. Im November 2024 hat sie begonnen, ein Basislager für die Erkundungsarbeiten am Rande von Helmershausen, auf einer Fläche in Richtung Geba, aufzuschlagen, und arbeitet seitdem an diesem Standort. Laut dem Unternehmen sind für 2025 bis zu fünf weitere Bohrungen geplant. Dafür werden von der angloamerikanischen Firma noch einmal fünf Millionen Euro veranschlagt. Bisher gab es in der Region schon sieben Bohrungen bis in teils 700 Meter Tiefe, bei denen auch Kupfer-Gehalte im Gestein nachgewiesen wurden. Unklar blieb weiterhin, ob sich der Abbau des Erzes in Südthüringen lohnen könnte. Die Helmershäuser Bohrung soll darüber Aufschluss geben. Im vergangenen Jahr war zum Beispiel zwischen Stepfershausen und Dörrensolz gebohrt worden. Die erste Bohrung liegt schon länger zurück, sie stammt von 2023 aus einem Waldstück bei Wahns. Weiter ging es mit unterschiedlichem Erfolg bei Dörrensolz, Zillbach, wieder Wahns und Mehmels. Gesucht wird nach ergiebigen Kupferschiefer-Vorkommen.